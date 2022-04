International Monetary Fund: Global Financial Stability Report 

Il Fondo Monetario Internazionale ha rilasciato il Global Financial Stability Report, evidenziando come le minacce informatiche mettono a rischio l’intera economia globale.

L’Fmi ipotizza anche un aumento delle minacce informatiche contro il sistema Swift e altre infrastrutture di mercato finanziarie e non finanziarie condivise. Il tutto complicato da operazioni di ‘false flag’ che mascherano la vera fonte dell’attacco e attribuiscono la responsabilità a un’altra parte. Il risultato è che con l’aumento dei rischi informatici a livello globale, i costi operativi sono aumentati in tutti i settori, con il rischio di significative perdite economiche in diversi paesi.

