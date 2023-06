International Cybersecurity Challenge (ICC), presentato il Team europeo. Lepassaar (Enisa): “Abbiamo talenti pronti a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro europeo della cybersecurity”

Il nuovo team include membri di quattordici paesi europei diversi, con età compresa tra i 20 e i 25 anni e conta 2 donne.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) dà il benvenuto al nuovo Team Europa, pronto a competere nella seconda edizione della Sfida Internazionale di Cybersecurity (ICC), che si terrà negli Stati Uniti. Composto da un totale di diciassette giovani talenti, tra cui quindici membri principali e due membri di riserva, il Team Europa volerà a San Diego, in California, USA, per partecipare alla ICC dal 31 luglio al 4 agosto.

Il “Team Europa” è stato ufficialmente annunciato oggi da Margaritis Schinas, Vicepresidente della Commissione europea. “Lo scorso anno, il Team Europa ha dimostrato le uniche abilità e talenti nel campo della cybersecurity che possediamo nell’Unione Europea, ha detto. “Quello che il Team Europa sta facendo è fonte di ispirazione per tutti noi, e in particolare per i giovani che vogliono entrare nel campo della cybersecurity. Questo è estremamente importante, poiché l’Europa ha bisogno di molti più giovani entusiasti della cybersecurity e talentuosi per affrontare le sfide attuali e future della cybersecurity. L’Accademia delle Competenze in Cybersecurity dell’UE che abbiamo lanciato di recente aiuterà a soddisfare questo bisogno “.

Juhan Lepassaar, Direttore Esecutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA), ha detto: “È una grande soddisfazione vedere il livello di competenza e motivazione che spinge giovani talenti a impegnarsi in sfide di alto livello come questa. Considero il Team Europa come la prova che abbiamo talenti pronti a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro europeo della cybersecurity di oggi e di domani. Sono certo che il futuro della nostra cybersecurity europea sarà nelle mani giuste “.

Il Team Europa ha dichiarato: “Ci siamo allenati per molte ore al giorno per competere quest’estate a San Diego rappresentando i migliori talenti della cybersecurity d’Europa. Ci vuole molto sforzo, dedizione e coraggio per competere contro sette squadre formidabili e raggiungere la grandezza sulla scena globale della ICC. Per difendere il titolo che abbiamo conquistato l’anno scorso, dobbiamo conquistare una serie di sfide intricate che metteranno alla prova la nostra ingegnosità e l’approccio strategico che abbiamo sviluppato con i nostri allenatori. Accettiamo la sfida! “

Team Europa

Come è stato selezionato e addestrato il Team Europa?

Cinquantacinque candidati provenienti da ventisette paesi europei diversi hanno partecipato alle attività di formazione che hanno portato alla selezione del Team Europa finale.

ENISA ha addestrato e valutato i concorrenti con il supporto di cinque esperti esterni, gli allenatori del Team Europa, che hanno assistito al processo di selezione della squadra finale. L’agenzia ha organizzato quattro bootcamp, un qualificatore online Capture The Flag (CTF) e una serie di attività di team building nell’ultimo anno.

Appuntamento dal 31 luglio al 4 agosto 2023 per la seconda edizione delI’international Cybersecurity Challenge (ICC).