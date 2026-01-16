Intelligence, approvata dal Governo la riorganizzazione del Dis

16 Gennaio 2026

Cambia l’architettura dei servizi d’intelligence italiani, pur senza stravolgimenti di sorta, per adattarsi ai mutamenti dello scenario internazionale e alla “guerra ibrida permanente”.

Il Governo interviene sull’organizzazione dell’intelligence. Rispetto alla struttura voluta dall’esecutivo Draghi, la direzione sarà quella del continuo adattamento alle minacce della contemporaneità. Il Dis sarà sempre il perno del sistema dei servizi.

Il Dpcm

Il Dpcm dell’8 gennaio 2026, “in attuazione dell’art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n.124” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, adotta infatti “il  Regolamento  che   definisce l’ordinamento e l’organizzazione del Dipartimento delle  informazioni per la sicurezza  (DIS),  ai  sensi  dell’art.  43  della  legge  n. 124/2007”.

Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del regolamento, “le  disposizioni entreranno  in  vigore  quindici   giorni   dopo   la comunicazione dell’adozione del predetto regolamento  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Conseguentemente, a  decorrere  dalla  stessa  data,  è  abrogata la precedente normativa disciplinata dal Dpcm 21 gennaio 2022,  n.  1 (Governo Draghi). Quest’ultimo – visto quel particolare momento storico “emergenziale” – aveva a sua volta ristrutturato il Dis, tra gli altri aspetti “scorporando la cyber” sotto l’egida dell’ACN.

