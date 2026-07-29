Una violazione informatica ha colpito un dei più importanti istituti di credito indiani.

Un attacco cyber ha colpito Bank of Baroda (BoB), uno dei principali istituti bancari pubblici dell’India. Dalle prime ricostruzioni i responsabili dell’operazione avrebbero sottratto oltre 700 gigabyte di dati sensibili, pubblicati sul dark web.

L’istituto, con sede a Mumbai, ha confermato l’incidente. Contestualmente, ha annunciato “l’avvio di un’indagine forense e la collaborazione con le autorità“. Prima, però, ha “adottato le prime misure di contenimento“.

Sempre secondo la banca, alla base dell’attacco ci sarebbe stata la compromissione dell’account e-mail di un dipendente. L’accesso non autorizzato avrebbe consentito agli aggressori di ottenere parte dei dati aziendali. Bank of Baroda ha tuttavia precisato che i sistemi bancari centrali (core banking systems) non sono stati compromessi. Hanno perciò “continuato ad operare in condizioni di sicurezza“.

Il valore del furto dei dati

La Reuters ha analizzato l’entità del furto. Il quale avrebbe riguardato dati personali dei clienti, documenti di identificazione, pratiche di finanziamento e documentazione relativa ai prestiti. Con loro, anche vari registri e documenti degli audit interni della banca. Tuttavia, al momento non è noto il numero di clienti coinvolto nella violazione.

L’archivio sarebbe però comparso nella serata di sabato su un sito del dark web. Sarebbero oltre i 700 gigabyte di informazioni. Per questo, si tratterebbe di “uno dei più significativi episodi di esposizione di dati che hanno recentemente interessato il settore finanziario indiano“.

Crescono i rischi per il settore

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica delle grandi aziende e delle istituzioni finanziarie, che gestiscono enormi quantità di dati sensibili di clienti e imprese.

Negli ultimi mesi l’India è stata particolarmente esposta ai rischi cyber e agli attacchi informatici di rilievo. A giugno un cyberattacco contro Tata Electronics, fornitore di Apple, ha portato alla pubblicazione sul dark web di documenti tecnici relativi a componenti destinati ad Apple e Tesla.

Più recentemente, il gruppo ransomware World Leaks ha diffuso online file riconducibili alla più grande centrale nucleare dell’India. Si sono così ulteriormente alimentate le preoccupazioni sulla protezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili nel Paese.

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