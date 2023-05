L’European Cybersecurity Competence Centre di Bucarest è responsabile della gestione dei fondi dell’UE per la sicurezza informatica nell’attuale bilancio pluriennale dell’UE (2021-2027), adottando in particolare i programmi di lavoro per la sicurezza informatica e gestendo i progetti di sicurezza informatica nell’ambito del Programma Europa Digitale e di Orizzonte Europa.

Il Centro europeo di competenza per la sicurezza informatica (European Cybersecurity Competence Centre), volto a sostenere l’innovazione e la politica industriale in materia di sicurezza informatica, nonché a sviluppare e coordinare i progetti di sicurezza informatica dell’Unione europea, ha inaugurato oggi la sua nuova sede a Bucarest, Romania, presso l’edificio del Campus dell’Università Politecnica.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del primo ministro rumeno Nicolae Ciucă, del direttore generale del Dipartimento per le reti di comunicazione, i contenuti e le tecnologie della Commissione europea (DG CONNECT), Roberto Viola, e del direttore esecutivo ad interim dell’ECCC, Miguel González-Sancho.

“Il lancio dell’attività dell’ECCC a Bucarest è un chiaro segnale che l’Unione europea è presente istituzionalmente in Romania, riaffermando, a 16 anni dall’adesione, la maturità del nostro paese e il suo contributo diretto e rilevante al rafforzamento della costruzione europea”, ha dichiarato Il primo ministro Nicolae-Ionel Ciucă. “Rendere operativo questo centro ora è inoltre opportuno poiché gli attacchi di natura ibrida, le sfide della sicurezza informatica per l’Europa si sono progressivamente accelerati, aumentando significativamente non solo in termini di numero, ma anche di complessità e gravità. Proprio per questo motivo, la presenza in questa parte d’Europa di un componente essenziale per il rafforzamento della resilienza cibernetica dell’UE, ha concluso il ministro, riafferma l’attenzione rivolta ai nostri sforzi congiunti per proteggere l’economia, i cittadini e le istituzioni pubbliche”.

“La sicurezza informatica è una priorità critica e la salvaguardia della nostra sovranità digitale richiede sforzi congiunti”, ha dichiarato Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno. “Il Centro europeo di competenza per la sicurezza informatica riunisce esperti e risorse di alto livello provenienti da tutta l’UE per sviluppare soluzioni innovative per le minacce informatiche e migliorare la nostra resilienza contro gli attacchi. Lavorando insieme, possiamo costruire un mondo digitale più sicuro per tutti gli europei”.

“La sicurezza informatica è un elemento vitale della nostra vita digitale”, ha aggiunto Miguel González-Sancho, direttore esecutivo ad interim dell’ECCC. “Le comunità cibernetiche dovrebbero lavorare insieme per potenziare le capacità e la resilienza cibernetica nell’Unione europea. Siamo orgogliosi di inaugurare oggi i nuovi uffici del Centro europeo di competenza per la sicurezza informatica a Bucarest. Il Centro si aspetta di lavorare con molti attori cibernetici provenienti da tutta Europa, per costruire un ambiente digitale più sicuro e una leadership nella tecnologia cibernetica”.

Il centro

Il Centro è responsabile della gestione dei fondi dell’UE per la sicurezza informatica nell’attuale bilancio pluriennale dell’UE (2021-2027), adottando in particolare i programmi di lavoro per la sicurezza informatica e gestendo i progetti di sicurezza informatica nell’ambito del Programma Europa Digitale e di Orizzonte Europa.

Tra le altre cose, gestirà progetti di rilevamento e condivisione delle minacce informatiche attraverso una rete di Centri operativi di sicurezza, nell’ambito della proposta della Commissione di istituire uno scudo cibernetico europeo. Supervisionerà una rete di Centri di coordinamento nazionali per la sicurezza informatica, volti a creare un ecosistema per l’innovazione e la competitività della sicurezza informatica in tutta l’UE.

La nuova sede dell’ECCC si trova presso l’edificio del Campus dell’Università Politecnica di Bucarest, all’ingresso del quartiere “Militari”. Il sito del campus è un punto di riferimento in città ed è noto per gli uffici di aziende IT ad alta tecnologia come Microsoft Romania, Thales Romania e Bit Defender.

Questa posizione simboleggia non solo l’impegno dell’UE per la sicurezza informatica in tutto il continente, ma fornisce anche una piattaforma per catalizzare gli sforzi sull’innovazione e le capacità industriali della sicurezza informatica.

European Cybersecurity Competence Centre, cosa farà

Il Centro europeo di competenza per la sicurezza informatica (ECCC) mira ad aumentare le capacità, l’innovazione e la competitività della sicurezza informatica in Europa, lavorando con una rete di Centri di coordinamento nazionali (NCC) e la comunità della sicurezza informatica in tutta l’UE.

L’ECCC decide sui finanziamenti dell’UE per la sicurezza informatica nell’ambito dei programmi di lavoro DIGITAL Europe e Orizzonte Europa e gestisce progetti, riunendo risorse dall’UE, dagli Stati membri e da altri attori. L’ECCC ha recentemente adottato un’agenda per gli investimenti strategici sulla sicurezza informatica e aprirà presto nuovi bandi per i progetti dell’UE sulla sicurezza informatica. L’ECCC, insieme alla rete di NCC, supporta anche la collaborazione e la condivisione di esperienze e capacità tra l’industria, le autorità pubbliche, l’ambiente accademico e altri stakeholder cibernetici rilevanti.