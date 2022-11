Ecco come seguire in streaming gli interventi di Anne Neuberger, Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale con delega alla Cybersicurezza e alle Tecnologie Emergenti), Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Casa Bianca e Jens Stoltenberg, Segretario Generale della NATO.

Il 9 e 10 novembre 2022 si terrà a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’evento “NATO Cyber Defense Pledge Conference 2022”, co-organizzato da Italia e Stati Uniti con il supporto dell’International Staff della NATO.

Al Vertice di Madrid di giugno, gli Alleati hanno ribadito che la resilienza è una responsabilità nazionale ed un impegno collettivo. Gli Alleati si sono impegnati ad accelerare lo sviluppo in tutti i settori, anche aumentando la resilienza alle minacce informatiche e ibride. Il Vertice ha inoltre riconosciuto che la sicurezza energetica è una priorità assoluta. Infine, gli Alleati hanno deciso, su base volontaria e utilizzando risorse nazionali, di costruire e esercitare una capacità virtuale di risposta rapida informatica per contrastare importanti attività informatiche dannose.

La guerra immotivata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina ha evidenziato ancora una volta l’impatto schiacciante della dimensione informatica sulla nostra sicurezza e l’imperativo della preparazione informatica. La conferenza di Roma si concentrerà su “Resilience, Preparedness and Responsiveness to Cyber Threats to Critical Infrastructure.” Gli Alleati discuteranno di questi e di altri temi cruciali al fine di aumentare la nostra resilienza informatica sia a livello nazionale sia come Alleanza.

La conferenza si articolerà in due parti. La prima parte inizierà la mattina del 10 novembre, quando gli Alleati, a livello dei Rappresentanti Permanenti, esamineranno i pilastri fondamentali su cui poggia lo sforzo della NATO per contrastare le minacce informatiche: analisi delle minacce, resilienza e risposta. Nella seconda parte dell’incontro, i leader e gli esperti nazionali di cibernetica si riuniranno in panel per discutere della protezione del settore energetico dalle minacce informatiche e per garantire che la Cyber Defense Pledge della NATO stia al passo con l’evoluzione del panorama delle minacce informatiche.

La conferenza è chiusa al pubblico. Il 10 novembre i seguenti interventi principali saranno trasmessi in live-streaming