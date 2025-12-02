Ecco il ritratto del mercato dei droni subacquei in Italia, in crescita possibile grazie alle sinergie del Polo Nazionale della dimensione Subacquea. Nel 2024 ha raggiunto i 93,6 milioni di euro.

Secondo la nuova ricerca “Above and Below Water Drones Market” realizzata dalla società di consulenza Strategy& Italy, facente parte del gruppo PwC, l’Italia sta cavalcando l’onda della rivoluzione di droni subacquei in atto.

Nell’analisi si sono esaminate le principali tendenze di mercato, si sono identificate le principali lacune nel settore dei droni subacquei e si sono fornite una serie di raccomandazioni atte a incentivare la crescita e lo sviluppo del sistema dei droni e della robotica marina italiana.

Qual è la situazione del mercato dei droni subacquei in Italia?

Il mercato italiano dei droni marini e subacquei sta vivendo un’ampia crescita, tanto che si prevede che raggiungerà un valore di 217,6 milioni di euro entro il 2030, superando la stima calcolata lo scorso anno che si fermava solo al 203,9 milioni di euro. Si pensi che nel 2023, il valore di questo comparto ha raggiunto i 76,2 milioni di euro, mentre nel 2024 è aumentato a 93,6 milioni di euro.

Più nello specifico, si stima che nel 2030, il mercato dei robot sottomarini costituito dagli Unmanned Underwater Vehicles (UUV) giungerà a un valore di 136,8 milioni di euro, mentre a toccare la previsione di 80,8 milioni di euro sono sono gli Unmanned Surface Vessels (USV), ossia imbarcazioni autonome o controllate a distanza. A tal proposito, il comparto della robotica marina per la Difesa, in Italia, ha raggiunto un valore di 38,6 milioni di euro nel 2024, con una proiezione che arriva fino ad arrivare ai 98,2 milioni di euro nel 2030.

Per quanto riguarda il mercato mondiale, anch’esso è destinato a crescere: si calcola che nel 2030 toccherà i 18,9 miliardi di euro, così ripartiti: 11,9 miliardi per il settore degli UUV e 7 miliardi per quello degli USV. Anche globalmente, si conferma la leadership del segmento degli UUV, sottolineando la centralità delle operazioni subacquee.

Quali sono i fattori di crescita?

La ricerca evidenzia come la crescita italiana in questo ambito sia possibile grazie al traino di alcuni fattori strutturali.

In primo luogo, il mercato italiano dei droni subacquei non vede esclusivamente la presenza di grandi player (come Fincantieri e Saipem), ma accoglie anche piccole e medie imprese che contribuiscono allo sviluppo del settore in questione. Tuttavia, a fare realmente la differenza, sono i contributi costantemente offerti da start-up e dal mondo accademico, costituito da centri di ricerca e dalle università. La sinergia sviluppata tra questi attori è emblematica per comprendere la natura dinamica e innovativa del mercato italiano, in grado di evolversi grazie a questo flusso continuo di nuove tecnologie.

Alla luce di ciò, elemento fondamentale risulta essere l’influenza crescente del Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS), che garantisce collaborazioni con organismi ed enti pubblici, regioni e realtà industriali, grazie ai 18 progetti di ricerca avviati nel corso di due anni di attività.

Come crescerà il settore della Difesa?

Inoltre, sebbene una prevalenza delle applicazioni civili in valore assoluto, si evidenzia che è atteso il raddoppio del settore della Difesa entro il 2030 a livello globale. Questo trend sarà sostenuto da programmi di sviluppo, hub di ricerca e iniziative volte a incrementare la resilienza di cavi e condotte sottomarine.

L’avanzamento dell’intelligenza artificiale applicata al settore subacqueo, lo sviluppo tecnologico, gli studi per l’aumento dell’autonomia operativa degli strumenti e per identificare nuovi materiali adatti a sopportare le profondità marine amplieranno notevolmente il raggio di impiego dei mezzi: dalla sorveglianza costiera, alle ispezioni offshore, al monitoraggio ambientale, alla sicurezza portuale, scegliendo sempre più soluzioni dual-use, sia civili che militari.