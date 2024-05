Il cavo sottomarino Umoja collegherà l’Africa con l’Australia

Il cavo sarà ancorato in Kenia, passerà attraverso l’Uganda, il Rwanda, la repubblica Democratica del Congo, Zambia, Zimbabwe e Sud Africa prima di attraversare l’Oceano Indiano e raggiungere l’Australia.

Google ha annunciato il lancio del primo cavo sottomarino fra Africa e Australia, battezzato Umoja (la parola in swahili per unità).

Il cavo sarà ancorato in Kenia, passerà attraverso l’Uganda, il Rwanda, la repubblica Democratica del Congo, Zambia, Zimbabwe e Sud Africa prima di attraversare l’Oceano Indiano e raggiungere l’Australia.

Johannesburg in Sud Africa è il luogo del primo data center africano di Google, operativo dallo scorso mese di gennaio.

La parte terrestre del cavo è già stata completata, mentre il collegamento dal Sud Africa a Perth deve ancora essere realizzato.

Rotta intercontinentale

“La nuova rotta intercontinentale in fibra ottica migliorerà in modo significativo la nostra infrastruttura digitale globale e regionale”, ha affermato William Ruto, presidente del Kenya in un comunicato stampa.

“Questa iniziativa è fondamentale per garantire la ridondanza e la resilienza della connettività della nostra regione al resto del mondo, soprattutto alla luce delle recenti interruzioni causate dai tagli ai cavi sottomarini. Rafforzando la nostra dorsale digitale, non stiamo solo migliorando l’affidabilità, ma anche aprendo la strada a una maggiore inclusione digitale, innovazione e opportunità economiche per le nostre persone e le nostre imprese”.

A marzo, quattro cavi sottomarini situati sulla costa occidentale dell’Africa – WACS, Sat-3, Ace e MainOne – sono stati interrotti vicino alla Costa d’Avorio, causando gravi problemi Internet in tutto il continente.

Inclusione digitale

“Diversificare la connettività dell’Australia e sostenere l’inclusione digitale in tutto il mondo sono entrambi obiettivi incredibilmente importanti, e il cavo Umoja di Google aiuterà a fare proprio questo”, ha affermato il ministro delle Comunicazioni australiano Michelle Rowland MP.

Oltre all’implementazione del cavo, Google ha anche firmato una dichiarazione di collaborazione con il Ministero delle comunicazioni e dell’informazione del Kenya per collaborare su questioni quali la sicurezza informatica, il miglioramento delle competenze digitali e la sicurezza dell’intelligenza artificiale.

Nel 2021, Google si è impegnata a spendere 1 miliardo di dollari in tutta l’Africa in cinque anni in aree quali gli investimenti nelle startup e la trasformazione digitale. Finora ha speso 900 milioni di dollari e raggiungerà il suo obiettivo nel 2026.