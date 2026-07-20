GNSS, lo stretto di Hormuz invisibile della tecnologia

Il GNSS è il collo di bottiglia tecnologico da cui dipende l’infrastruttura critica planetaria.

Il 25 aprile 2024, un volo Finnair diretto a Tartu, in Estonia, è stato costretto a tornare indietro dopo che il segnale GPS dell’aereo era stato disturbato in modo così persistente da rendere impossibile un atterraggio strumentale sicuro. Non è stato un caso isolato: da mesi, la regione baltica registra migliaia di episodi di interferenza sui segnali satellitari, con un’intensità tale che alcune compagnie aeree hanno sospeso temporaneamente le rotte verso Kaliningrad, l’enclave russa sospettata di essere l’origine del disturbo.

Quell’episodio racconta molto più di un semplice incidente aeronautico: mostra quanto sia fragile l’infrastruttura invisibile su cui si regge la vita digitale contemporanea. Parliamo dei sistemi GNSS (Global Navigation Satellite System), la famiglia di costellazioni satellitari che comprende il GPS statunitense, il russo GLONASS, l’europeo Galileo e il cinese BeiDou. Da questi sistemi dipendono la sincronizzazione delle reti elettriche, le transazioni bancarie ad alta frequenza, il traffico aereo e marittimo, le reti di telecomunicazione e persino il funzionamento delle borse valori.

Ed è qui che nasce un parallelismo utile per comprendere la posta in gioco: come lo stretto di Hormuz è il collo di bottiglia da cui transita un quinto del petrolio mondiale, e come stiamo vedendo proprio ora rende l’intera economia globale vulnerabile a qualsiasi tensione in quelle acque, il GNSS è il collo di bottiglia tecnologico da cui dipende l’infrastruttura critica planetaria. La differenza, ancora più critica, è che per Hormuz esistono rotte alternative, seppur costose. Per il GNSS, a oggi, non esiste un vero backup scalabile e universalmente adottato.

Un’infrastruttura nata per la guerra, oggi indispensabile per la pace

Il GPS nasce nel 1973 come progetto del Dipartimento della Difesa statunitense, pensato per garantire alle forze armate USA una capacità di posizionamento senza rivali. Solo negli anni ’90, con l’apertura all’uso civile, il sistema comincia la sua trasformazione in infrastruttura globale. Da allora altre potenze hanno costruito le proprie costellazioni: la Russia con GLONASS (operativo dagli anni ’90), l’Unione Europea con Galileo (pienamente operativo dal 2016) e la Cina con BeiDou, completato nel 2020 con 35 satelliti e pensato esplicitamente per garantire a Pechino l’indipendenza strategica da un sistema controllato da Washington.

Questa proliferazione di costellazioni potrebbe far pensare a una maggiore resilienza globale. In realtà, la ridondanza dei sistemi non elimina la vulnerabilità strutturale: jamming e spoofing possono colpire le bande di frequenza usate da tutte le costellazioni contemporaneamente, e la maggior parte dei ricevitori civili non dispone di meccanismi di autenticazione del segnale sufficientemente robusti da distinguere un segnale legittimo da uno falsificato.

Jamming e spoofing: le due facce della stessa vulnerabilità

Il jamming consiste nel sovrastare il debole segnale satellitare (che arriva a terra con una potenza paragonabile a quella di una lampadina vista da migliaia di chilometri) con un rumore radio più forte, rendendolo illeggibile ai ricevitori. Lo spoofing, più insidioso, consiste nell’inviare segnali falsi che il ricevitore interpreta come autentici, inducendo l’apparecchio a calcolare una posizione o un orario completamente errati.

Secondo i dati raccolti da GPSJam, una piattaforma open source che monitora le interferenze GNSS a livello globale, le aree del Mar Baltico, del Mar Nero e del Medio Oriente registrano dal 2022 un incremento costante e drammatico degli episodi di interferenza, con picchi che coincidono sistematicamente con l’intensificarsi delle tensioni militari nelle rispettive regioni. Nel 2023, l’agenzia aeronautica europea EASA ha emesso un bollettino di sicurezza specifico sul rischio di spoofing GPS per l’aviazione civile, segnalando casi in cui gli aerei venivano “teletrasportati” digitalmente a centinaia di chilometri dalla loro posizione reale nei sistemi di bordo.

Non si tratta più solo di un problema di navigazione. Il GNSS fornisce anche il riferimento temporale (timing) utilizzato per sincronizzare le reti elettriche e le infrastrutture di telecomunicazione: un errore di pochi microsecondi può generare cascate di malfunzionamenti su scala regionale. Le borse valori, che dipendono dal timestamping GPS per certificare l’ordine cronologico delle transazioni ad alta frequenza, condividono la stessa esposizione.

Chi ha interesse a colpire il collo di bottiglia

L’attribuzione di questi episodi resta complessa, ma il quadro emerso da analisi di intelligence occidentali punta con un livello di confidenza medio-alto verso la Russia come principale responsabile delle interferenze nel Baltico e nel Mar Nero, utilizzate sia per proteggere asset militari sensibili (come la base di Kaliningrad) sia come strumento di guerra ibrida contro le infrastrutture civili dei paesi NATO limitrofi. In Medio Oriente, le interferenze si sono intensificate parallelamente all’escalation del conflitto tra Israele e i suoi avversari regionali, con Iran e attori a essa collegati sospettati di utilizzare il jamming per proteggere siti sensibili da attacchi di precisione basati su munizioni guidate GPS.

La logica strategica è la stessa che guida chi minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz: non serve occupare fisicamente un’infrastruttura per neutralizzarla, basta renderla inutilizzabile o inaffidabile. E in questo, il GNSS è persino più vulnerabile di uno stretto marittimo: non richiede navi da guerra o mine, ma un trasmettitore radio relativamente economico e accessibile.

L’assenza di alternative: il vero problema strutturale

Il paradosso più critico è che, a differenza di Hormuz, per il GNSS non esiste un piano B credibile su scala globale. Sistemi terrestri alternativi come eLoran, basati su trasmettitori radio a lungo raggio, si sono proposti da decenni come backup ma non hanno mai raggiunto un’adozione strutturale: il Regno Unito ha condotto sperimentazioni interrotte per mancanza di fondi, mentre la Corea del Sud ha investito nella tecnologia solo dopo aver sperimentato direttamente il jamming nordcoreano sul proprio territorio dal 2010.

Gli Usa stessi, nonostante siano gli inventori del GPS, non dispongono di un sistema di backup terrestre pienamente operativo, un’ammissione di vulnerabilità confermata più volte dal Government Accountability Office in report che segnalano la dipendenza critica del settore finanziario, energetico e delle telecomunicazioni da un’unica infrastruttura satellitare. È la classica dinamica del “troppo grande per fallire, troppo costoso per essere sostituito”: tutti riconoscono il rischio sistemico, ma nessuno investe abbastanza per eliminarlo davvero.

Implicazioni strategiche e scenari futuri

Se si bloccasse lo stretto di Hormuz per un mese, il mondo affronterebbe una crisi energetica acuta ma gestibile, grazie a scorte strategiche e rotte alternative in grado di attutire il colpo. Se ci fosse il degradamento del GNSS su scala globale anche solo per alcune ore, l’impatto si propagherebbe attraverso reti elettriche, mercati finanziari e sistemi logistici con una velocità che nessuna infrastruttura fisica alternativa potrebbe replicare.

Con un livello di confidenza medio-alto, è ragionevole prevedere che la competizione geopolitica dei prossimi anni si concentrerà sempre più sulla resilienza dei sistemi di posizionamento e temporizzazione. Gli investimenti in orologi atomici quantistici miniaturizzati, attualmente in sviluppo sia negli Usa che in Cina, e in sistemi ibridi che combinino GNSS, segnali terrestri e sensoristica inerziale autonoma, rappresentano le prime risposte concrete a una vulnerabilità che finora è stata più discussa che affrontata.

Nel frattempo, ogni escalation nelle aree di conflitto attivo, dal Baltico al Mar Nero al Medio Oriente, continuerà a tradursi in un incremento delle interferenze GNSS, con effetti collaterali sempre più difficili da contenere entro i confini geografici del conflitto stesso. Il collo di bottiglia tecnologico è lì, visibile a chiunque voglia guardarlo. La domanda, come per Hormuz, non è se qualcuno tenterà di stringerlo ulteriormente, ma quando e con quali conseguenze per un mondo che, di fatto, non ha ancora un piano B.

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