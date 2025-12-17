“Disagi per accedere a Internet, ricevere e inviare mail presso il Bundestag“, ha riportato la Bild.

“A Berlino una sorta di blackout informatico ha colpito ieri il Bundestag proprio durante la visita di Volodymyr Zelensky al Parlamento della Germania per la bilaterale con la presidente Julia Kloeckner“. L’ha scritto la Bild.

“Ci sono stati forti disagi per accedere a Internet, ricevere e inviare mail, con disagi registrati da diversi gruppi parlamentari“. Al contrario, le forniture di energia elettrica non hanno avuta alcuna interruzione. Dopo circa tre ore, intorno alle 17:30, gli esperti IT sono riusciti ripristinare tutti i sistemi.

Fondamentale è stato anche l’intervento del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – l’Agenzia per la cyber tedesca – che ha agito per ripristinare i servizi IT interni del Bundestag.

“Un problema tecnico interno“

Le cause del guasto sono rimaste inizialmente sconosciute. Tra le ipotesi iniziali, vista la portata dell’incontro istituzionale, si era parlato anche di un attacco cyber. Le indagini interne e le verifiche del caso hanno aiutato a comprendere la misura del danno.

Nel tardo pomeriggio è arrivato un quadro completo della situazione. “Non si è trattato di un attacco hacker, ma di un problema tecnico interno“, ha sottolineato la BILD.

Lo stesso quotidiano ha aggiunto: “Secondo quanto riferito, il guasto è dovuto ad un sovraccarico tra i due data center utilizzati dalla Bundestagsverwaltung, l’amministrazione del Bundestag”. Nessuna operazione politica di coercizione cyber dunque, almeno ufficialmente.

Nella nota si legge come la “situazione di sovraccarico abbia colpito sia i dispositivi interni che quelli esterni del Parlamento“. Inoltre, “c’è stata l’interruzione anche dei sistemi di stampa, mentre risultava impossibile accedere alle piattaforme drive“.

Quali misure di sicurezza?

La situazione ha ovviamente avuto anche ripercussioni sul piano della sicurezza cinetica. Dopo l’incidente, la Polizia ha deciso di non far passare nemmeno i possessori di accessi speciali. La sorveglianza delle strade intorno al Bundestag – già chiuse per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stata ulteriormente rinforzata.

In serata, le autorità tedesche hanno confermato “la natura tecnica del problema“. Tanto che ai deputati e ai responsabili IT dei gruppi parlamentari hanno comunicato che “un attacco informatico è stato escluso come causa del disservizio“.

