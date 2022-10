Tra i relatori Agostino Ghiglia del Garante Privacy e Marco Menegazzo, comandante del nucleo speciale tutele privacy e frodi telematiche della Guardia di Finanza.

All’Università Cusano di Roma, in via Don Carlo Gnocchi, 3, si terrà il convegno “Il GDPR, la Cybersecurity, le fake news: le sfide europee e nazionali nella società digitale“. L’ingresso è libero. Per info scrivere a: segreteria@direstalawyers.eu

L’Agenda e il programma