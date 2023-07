La videointervista all’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, su come si sta cercando di alimentare la cultura della cybersicurezza nelle scuole. Santagata (TIM/Telsy): “È essenziale promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata”.

La videointervista all’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a margine dell’evento, in Campidoglio, “Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese”, promosso dalla Cyber Security Italy Foundation. “Noi stiamo cercando di introdurre la cultura della cybersicurezza già dalla scuola dell’infanzia”, ha detto la Sottosegretaria, che ha anche sottolineato il successo che stanno avendo gli ITS Academy – Istituti Tecnici Superiori – ora denominati appunto Istituti tecnologici superiori. “Fino ad oggi su 800 diplomati agli ITS Academy, l’81% è occupato”, ha annunciato Frassinetti nel suo intervento all’evento.

Santagata (TIM/Telsy): “È essenziale promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata”

“L’importanza della formazione in questo settore strategico è fondamentale e costituisce un fattore abilitante”, ha dichiarato, durante lo stesso convegno, Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di TIM e Amministratore Delegato Telsy. “È essenziale”, ha aggiunto, “promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata. Le aziende, inoltre, possono realizzare programmi di formazione interni per il personale, incentivando la crescita professionale dei dipendenti e la difesa cibernetica aziendale. Vogliamo attrarre investimenti e talenti nel nostro paese, promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e creare un ambiente favorevole all’innovazione”. “In questo modo”, ha concluso Santagata, “potremo affrontare le sfide della cybersecurity in modo efficace e fornire soluzioni affidabili e all’avanguardia per proteggere le nostre infrastrutture digitali”.