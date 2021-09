La minaccia dei ransomware è divenuta, ormai, una problematica che ogni struttura, dalla piccola azienda alla grande fino alle Pubbliche amministrazioni, deve affrontare quotidianamente.

Non solo multinazionali, ma anche ospedali, ASL e piattaforme di prenotazioni vaccini anti-Covid sono stati, recentemente, presi di mira, in quanto i dati sanitari sono, attualmente, tra i più gettonati dai criminali informatici.

Oltre al data breach e al rischio di dover pagare riscatti per migliaia di dollari, non si tiene in considerazione il danno reputazionale che subisce un’azienda o una PA vittima di un attacco informatico effettuato con successo.

In che modo l’Intelligenza Artificiale può essere di supporto alla cybersecurity nella Pubblica Amministrazione e nelle Imprese per essere resilienti ed in grado di difendersi dagli attacchi ransomware?

A questa domanda hanno risposto gli speaker dell’Executive webinar organizzato da Cybersecurity Italia “Ransomware, l’intelligenza artificiale a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”.

Agenda:

Rita Forsi , già direttore generale dell’Istituto Superiore Comunicazioni e Tecnologie ISCOM – MISE

Alessandro Manfredini , CSO – A2A

Mariana Pereira, Director Email Security Products – Darktrace

Moderatore: