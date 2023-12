Consapevolezza informatica e sviluppo di capacità, scambio di migliori pratiche nell’attuazione della legislazione informatica e aumentare la consapevolezza “dello stato dell’arte”: ecco i punti principale dell’accordo tra Enisa e Cisa firmato all’interno del 9^ dialogo UE-USA sulla cybersecurity.

Durante il dialogo di due giorni sul cyberspazio a Bruxelles, il 6 e 7 dicembre scorso, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e l’Agenzia degli Stati Uniti per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture (CISA) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione su diversi temi, quali la sensibilizzazione e la formazione in materia di cybersicurezza, lo scambio di migliori pratiche e l’infosharing per una comune consapevolezza dello “stato dell’arte” in materia di cybersecurity. L’accordo è stato annunciato come una priorità per l’UE e gli Stati Uniti nella dichiarazione congiunta del gennaio 2023 del segretario Alejandro Mayorkas e del commissario Thierry Breton, in visita a Washington.

L’accordo tra Enisa-Cisa è stato formalizzato all’interno del 9º dialogo UE-Stati Uniti in materia di ciberspazio. Al termine del vertice, è stato ribadito il costante impegno a promuovere un cyberspazio globale, aperto, libero, stabile e sicuro rispettoso del diritto internazionale, compreso il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Cooperazione su AI e crittografia post-quantistica

L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno inoltre deciso di approfondire ulteriormente la loro cooperazione per affrontare le sfide della sicurezza informatica relative alle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alla crittografia post-quantistica. La cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti cercherà di promuovere l’uso sicuro dell’AI nelle infrastrutture critiche. I partecipanti al Cyber Dialogue hanno anche discusso di potenziali attività congiunte nella transizione verso la crittografia post-quantistica, compresa la standardizzazione.

Gli Stati Uniti ospiteranno il prossimo Cyber Dialogue USA-UE a Washington nel 2024.