Gli sviluppi recenti nei sistemi di intelligenza artificiale hanno attirato l’attenzione del mondo sui più importanti aspetti della cybersecurity ad essi associati. Per Juhan Lepassaar, Direttore Esecutivo dell‘Agenzia dell’UE per la Cybersecurity: “Se vogliamo garantire la sicurezza dei sistemi di IA e anche la privacy, dobbiamo esaminare attentamente il funzionamento di questi sistemi. ENISA sta esaminando la complessità tecnica dell’IA per mitigare al meglio i rischi della cybersecurity. Dobbiamo anche trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e prestazioni del sistema. Con l’IA generativa in rapido sviluppo, siamo pronti per stare al passo e supportare al meglio i decisori politici mentre entriamo in questa nuova fase della rivoluzione dell’IA”.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersecurity (ENISA) ha pubblicato oggi 4 report sulle sfide più estese dell’intelligenza artificiale. Ecco quali sono:

Report Multilayer Framework for Good Cybersecurity Practices for AI

Il rapporto si presenta come un framework scalabile per guidare le autorità nazionali della cybersecurity (NCAs) e la comunità dell’IA al fine di proteggere i sistemi, le operazioni e i processi dell’IA. Il framework è composto da tre livelli (fondamenti della cybersecurity, cybersecurity specifica per l’IA e cybersecurity specifica del settore per l’IA) e mira a fornire un approccio graduale per seguire le buone pratiche di cybersecurity al fine di garantire l’affidabilità dei sistemi dell’IA.

Cybersecurity e privacy nell’IA: due casi d’uso: previsione delle richieste sulla rete elettrica e diagnosi per immagini mediche

Entrambi i rapporti evidenziano le minacce alla cybersecurity e alla privacy, nonché le vulnerabilità che possono essere sfruttate in ciascun caso d’uso. L’analisi si è concentrata sulle minacce e sulle vulnerabilità legate all’apprendimento automatico, tenendo conto anche delle considerazioni più ampie sull’IA. Tuttavia, il focus del lavoro è sulle questioni relative alla privacy, poiché queste sono diventate una delle sfide più importanti che la società deve affrontare oggi. Sicurezza e privacy sono intimamente correlate e entrambe altrettanto importanti; è necessario trovare un equilibrio per soddisfare i requisiti correlati. Il rapporto rivela che gli sforzi per ottimizzare la sicurezza e la privacy possono spesso comportare un compromesso sulle prestazioni del sistema.

Report Cybersecurity Privacy and AI – Forecasting demand on electricity grids

Report Cybersecurity and privacy in AI – Medical imaging diagnosis

Report Artificial Intelligence and Cybersecurity Research

Il rapporto identifica 5 esigenze fondamentali di ricerca per ulteriori ricerche sull’IA per la cybersecurity e sulla sicurezza dell’IA per lo sviluppo delle politiche e delle iniziative di finanziamento future dell’UE. Tali esigenze includono lo sviluppo di strumenti per i test di penetrazione per identificare le vulnerabilità di sicurezza o lo sviluppo di framework standardizzati per valutare la privacy e la riservatezza, tra gli altri.

