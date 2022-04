In anteprima su Cybersecurity Italia il Quaderno “E liberaci dal malware. Spunti per una educazione civica digitale: privacy e sicurezza informatica” (casa editrice Ledizioni): scaricalo gratis e regalalo a chi necessita di un’educazione civica digitale di base.

È disponibile, in anteprima, su Cybersecurity Italia il Quaderno “E liberaci dal malware. Spunti per una educazione civica digitale: privacy e sicurezza informatica” (casa editrice Ledizioni), realizzato dal Centro Studi della ReD OPEN FACTORY, spin off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, con il contributo di Cassa Rurale di Ledro, Banca di Credito Cooperativo.

Questo Quaderno è un contributo sul tema dell’educazione civica digitale e in particolare sulla tematica della protezione e prevenzione dalle più diffuse minacce informatiche che si possono incontrare usando smartphone, navigando in Rete e utilizzando piattaforme digitali.

La prefazione è di Luigi Garofalo, direttore di Cybersecurity Italia.

Le prime copie del Quaderno saranno donate alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie inferiori di Val di Ledro (Trento) durante l’incontro sulla sicurezza digitale, la privacy e la protezione dei dati personali.

Scarica da qui il Quaderno “E liberaci dal malware. Spunti per una educazione civica digitale: privacy e sicurezza informatica”