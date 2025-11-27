OpenAI conferma l’esposizione di dati analitici dopo la violazione nei sistemi Mixpanel e invita gli utenti alla massima attenzione contro tentativi di phishing. Cosa è successo.

OpenAI ha reso noto un incidente di sicurezza che coinvolge Mixpanel, il servizio di data analytics utilizzato per monitorare il traffico del frontend della piattaforma API.

La violazione, avvenuta interamente nei sistemi di Mixpanel, non ha riguardato i server di OpenAI né contenuti sensibili come chat, richieste API o chiavi di accesso. Ma resta il fatto che dati legati agli utenti della piattaforma siano finiti nelle mani di un attaccante.

In un post sul blog OpenAI ha comunicato che Mixpanel ha scoperto il 9 novembre un accesso non autorizzato all’interno dei propri sistemi. L’attaccante è riuscito a esportare un dataset contenente informazioni identificative di base e dati analitici. Solo il 25 novembre, dopo due settimane di indagini, Mixpanel ha consegnato il dataset a OpenAI per le analisi. Nel frattempo, però, i dati erano già stati sottratti.

Secondo OpenAI, le informazioni coinvolte riguardano nome, email, localizzazione approssimativa, sistema operativo, browser, siti di provenienza e ID utente o organizzativi. Dati considerati “limitati”, ma comunque sufficienti a costruire attacchi di phishing mirati o schemi di social engineering. Ed è proprio questo il punto critico: in un settore che punta sulla sicurezza come elemento fondante, anche un’esposizione minima può avere effetti a cascata sull’intero ecosistema.

OpenAI ha reagito rimuovendo Mixpanel dai servizi di produzione e annunciando una revisione dell’intera catena dei fornitori. La società insiste sul fatto che non risultino impatti al di fuori dell’ambiente Mixpanel, ma l’incidente riaccende il tema della dipendenza da vendor esterni, spesso troppo poco trasparenti in materia di sicurezza. Non a caso, OpenAI ha scelto di interrompere definitivamente l’utilizzo di Mixpanel, segnalando implicitamente che le garanzie offerte dal provider non erano più ritenute adeguate.

Resta poi il tema della tempestività: se un attaccante esporta dati l’accesso non autorizzato è già progredito oltre la semplice intrusione, e il fatto che l’incidente sia rimasto per giorni senza una comunicazione pubblica alimenterà inevitabilmente dubbi sulla gestione e sulla reale visibilità degli eventi nei sistemi dei vendor.

Allarme pishing

Per gli utenti, OpenAI raccomanda massima prudenza: evitare link inattesi, verificare l’origine dei messaggi e ricordare che l’azienda non chiede mai credenziali o codici via email o chat. Un consiglio corretto, ma che arriva come conseguenza di un problema a monte, legato alla fiducia riposta nei servizi terzi. L’azienda ha aperto un canale dedicato per richieste di supporto (mixpanelincident@openai.com).