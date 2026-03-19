Tra le proposte, un rafforzamento dell’operatività dell’ENISA, l’Agenzia per la cybersicurezza dell’Unione Europea.

L’UE continua ad investire in cybersicurezza proponendo nuove misure contro minacce digitali e attacchi ibridi.

“Viviamo sempre più connessi“, sottolinea la Commissione Europea. “Gran parte delle nostre attività quotidiane si svolge online. Tuttavia, questa trasformazione digitale, oltre a creare opportunità, espone cittadini, imprese e istituzioni a nuovi rischi. Tra questi, cyberattacchi e attacchi ibridi che colpiscono servizi essenziali e istituzioni democratiche, minacce che l’Europa affronta ormai quotidianamente“.

Per rispondere a questo scenario, a livello normativo l’anno si è aperto con un pacchetto di nuove misure volte “a rafforzare la resilienza e le capacità di difesa informatica dell’Unione“.

Revisione del Cybersecurity Act

Al centro della proposta c’è la revisione del Cybersecurity Act del 2019, che stabilisce il quadro per la certificazione della sicurezza informatica di prodotti, servizi e processi digitali a livello europeo.

L’obiettivo è duplice. Da un lato, aumentare la sicurezza delle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, riducendo i rischi legati a fornitori provenienti da Paesi terzi considerati critici.

Dall’altro, rendere più efficiente la verifica della sicurezza dei prodotti digitali utilizzati dai cittadini europei, semplificando così le procedure e chiarendo le regole del sistema di certificazione.

Meno burocrazia e più protezione

Oltre alla revisione normativa, il piano prevede ulteriori interventi per migliorare l’efficacia complessiva della cybersicurezza nell’UE. In particolare, si punta a facilitare il rispetto delle regole da parte delle aziende. Il tutto, “attraverso una semplificazione delle norme sulla giurisdizione e una raccolta dati più efficiente sugli attacchi ransomware“.

Un altro punto chiave riguarda il rafforzamento dell’ENISA. L’Agenzia avrà perciò un ruolo più centrale nel supportare i Paesi membri nella prevenzione, preparazione e risposta alle minacce informatiche.

Il percorso legislativo

Le proposte della Commissione saranno passare l’esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. Una volta approvate, potranno essere applicate in tutti gli Stati membri, rafforzando in modo uniforme la sicurezza digitale dell’Unione.

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