Un’industria autonoma europea per l’AI garantisce migliori garanzie di sicurezza alla regione.

“L’Europa deve accelerare gli sforzi per costruire una propria industria dell’AI“, questo l’appello di Karsten Wildberger, ministro tedesco per la Trasformazione Digitale e la Modernizzazione Governativa. L’incidente cyber “senza intervento umano” durante test di sicurezza di OpenAI alimenta infatti le preoccupazioni sul controllo di una tecnologia sempre più autonoma.

Dal controllo o almeno dalle proiezioni più autonome sulle catene del valore della tecnologia, in effetti, transitano migliori garanzie di sicurezza.

“Tutti noi dobbiamo prendere questo incidente molto, molto sul serio“, ha affermato Wildberger alla Reuters. Inoltre, ha definito “molto allarmante” il fatto che l’agente sia diventato autonomo e che sia riuscito a portare a termine degli attacchi informatici.

L’importanza dell’autonomia operativa

L’attacco di OpenAI e le successive indagini stanno dunque ridefinendo l’attenzione degli esperti. Gli sviluppi dell’intelligenza artificiale rendono spesso infatti complesso definire contemporaneamente delle misure di sicurezza adeguate.

Wildberger ha evidenziato il punto cruciale della vicenda, domandandosi quale sia il punto limite di controllo e gestione di tali sistemi.

Secondo l’esponente di Governo della CDU, oltre al tema della sicurezza, l’episodio ha ribadito l’importanza di ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri di AI. In particolare, considerando la limitata visibilità sulle loro capacità e il rischio che l’accesso ai loro servizi possa essere limitato con breve preavviso.

Questa la sua analisi: “Dobbiamo muoverci più rapidamente per raggiungere l’autosufficienza nell’intelligenza artificiale, perché è l’unico modo per tenere il passo con la concorrenza globale. Ci troviamo in una situazione estrema. Dobbiamo accelerare ancora di più“.

Contestualmente, ha aggiunto che l’Europa dovrebbe puntare a sviluppare propri sistemi di intelligenza artificiale in grado di competere alla frontiera tecnologica.

“Più investimenti nei data center“

Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di maggiori investimenti nei data center. Si è chiesto, anzi, perché non vi sia un numero maggiore di aziende europee che sostenga questo settore. Pur riconoscendo che i costi dell’energia in Germania sono superiori rispetto ad altri mercati, Wildberger ha affermato che non sono così elevati da renderli proibitivi.

Questo il suo commento: “Si possono ancora ottenere buoni profitti. Dobbiamo assicurarci di sviluppare forse un po’ più di propensione al rischio“. Ha comunque rimarcato che i decisori politici, da soli, non possono garantire la realizzazione di un numero maggiore di data center rispetto a quelli esistenti.

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