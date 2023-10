Cybersecurity, l’Enisa lancia l’allarme per le elezioni europee: “Rischio di interferenze a causa dell’IA”

E’ quanto emerge dall’undicesima edizione del rapporto sulle minacce pendenti pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa).

Sulle elezioni europee incombe il rischio delle manipolazioni digitali causate dai software a intelligenza artificiale (IA). E’ quanto emerge dall’undicesima edizione del rapporto sulle minacce pendenti pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa).

Stando allo studio i settori maggiormente presi di mira da tali incursioni digitali includono le pubbliche amministrazioni e la sanità. Tuttavia, a causa delle interdipendenze, si osserva spesso un effetto a cascata, con un singolo evento di manipolazione digitale che può colpire più settori contemporaneamente.

“La fiducia nel processo elettorale dell’Ue – ha detto il direttore esecutivo dell’Enisa Juhan Lepassaar – dipenderà anche dalla nostra capacità di fare affidamento su infrastrutture di sicurezza informatica e dall’integrità delle informazioni che circoleranno. Tocca a noi garantire di intraprendere le azioni necessarie per raggiungere questo obiettivo delicato ma essenziale per le nostre democrazie”.

Tra le principali tipologie di minacce vi sono criminali informatici, attori statali e parastatali e hacker militanti, tra le vittime più comuni invece, stando al report, politici, funzionari governativi, giornalisti e attivisti.

Tra i metodi principali usati per infiltrarsi nei computer di politici e pubbliche amministrazioni vi sono soprattutto le tradizionali e-mail di phishing e le richieste sui social network. Nel 34% dei casi analizzati dallo studio le manipolazioni digitali portano a episodi di ‘ransomware’ ovvero di sequestro di dati a scopo di riscatto. Sebbene gli attacchi ransomware siano motivati principalmente da un guadagno finanziario, alcuni di questi attacchi mirano anche ad avere effetti dirompenti come la diffusione delle informazioni a scopi politici o per influenzare i flussi elettorali

Per approfondire