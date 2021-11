Il direttore generale dell’ACN, il sottosegretario alla Difesa Mulè e il presidente del Copasir Urso saranno speaker della Conferenza “5G Italy”, che si terrà a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre. Segui i loro interventi registrandoti sul sito 5GItaly.eu

“La cybersecurity è la sfida della nazione insieme al cambiamento climatico, e purtroppo alla pandemia. Non ci sarà una ‘tecnologia’, come molti potrebbero pensare, che metterà tutti al sicuro dagli attacchi cyber ma avremo bisogno di una politica di cybersecurity nazionale che deve gestire la minaccia derivante dalla trasformazione digitale e mantenerla all’interno di un rischio accettabile nel tempo”. Lo ha detto Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, nel corso della lectio magistralis (dal titolo ‘La gestione del rischio cyber in un mondo di sovranità digitali’) da lui tenuta in occasione dell’inaugurazione del 16/o anno accademico della Scuola Imt Alti Studi di Lucca. “Tutto ciò – ha aggiunto – è un processo continuo, basato non solo sulla tecnologia, ma anche su consapevolezza e formazione digitale. Quindi è un processo sociale oltre che tecnologico. La strada che abbiamo intrapreso in Italia da alcuni anni mi rende fiducioso per un futuro migliore per l’indipendenza e la prosperità del nostro Paese”.

