Al CyberSec2022 – Italia, Europa, Mediterraneo, la Conferenza internazionale organizzata da Cybersecurity Italia a Roma l’1 e 2 marzo 2022, il panel “Le agenzie per la cybersecurity in Europa” presieduto e moderato da Michele Colajanni, Professore, Università di Bologna, con: Juhan Lepassaar, Executive Director, ENISA e Arne Schönbohm, Presidente, BSI – Ufficio Federale per la Sicurezza delle Informazioni.