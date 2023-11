CyberHighSchools, il 4 dicembre all’ITTS Volta di Perugia una giornata di formazione e gioco sulla Cybersicurezza

Lunedì 4 dicembre nell’aula magna dell’ITT A. Volta di Perugia si svolgerà il quarto HighSchools CTF Workshop, organizzato nell’ambito del programma CyberHighSchools del Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica).

Il workshop – che gode del patrocinio gratuito dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) – è organizzato in collaborazione con gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia, già partecipanti ai programmi di formazione del Cybersecurity National Lab, come CyberChallenge.IT, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, Cybertrials e con i membri del TeamItaly, la Nazionale Italiana di Cyberdefender.

La giornata di formazione e gioco, aperta e gratuita per studenti, studentesse e docenti delle scuole superiori, sarà divisa in due parti: al mattino saranno affrontati i concetti fondamentali relativi alla Open Source Intelligence (OSINT), alla web security, alla network security, alla computer forensics e alla crittografia, tramite la presentazione di strumenti e numerosi esercizi su casi pratici. Nel pomeriggio, invece, seguirà la parte teorica, con una competizione a squadre del tipo Capture The Flag (CTF), della durata di 3 ore, in cui studenti e docenti applicheranno nella pratica i concetti illustrati. Al termine della competizione le migliori squadre saranno premiate nella cerimonia finale di chiusura.

«Grazie a workshop come quello che terremo a Perugia e a una capillare rete di atenei e istituti scolastici in tutto il Paese, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’educazione, con centinaia di ragazze e ragazzi che aderiscono alle nostre iniziative per imparare tecniche e metodi che saranno sempre più richiesti in futuro» commenta Paolo Prinetto, direttore del Lab: «La cybersicurezza non è un gioco, ma giocando stiamo rendendo sempre più resistente agli attacchi l’Italia di domani»

L’iscrizione al workshop è aperta a studenti e studentesse, docenti e collaboratori scolastici (fino a esaurimento posti). È possibile iscriversi compilando il form alla pagina: https://form.cybersecnatlab.it/index.php/473849

Per la partecipazione alla competizione sarà necessario almeno un computer portatile per squadra, con alimentazione e possibilità di connessione WiFi.

Per la prima volta nel HighSchools CTF Workshop sarà previsto un momento di riflessione e confronto, nella parte finale della mattina, sui temi del contrasto ai discorsi di odio e alle violenze di genere, grazie alla partecipazione di esperte ed esperti del progetto europeo sulla media literacy Team Up.

La Dirigente Fabiana Cruciani dell’ITTS Volta che ospita l’evento sottolinea come l’iniziativa sia:

“Un’occasione sicuramente unica per tutte le studentesse e gli studenti che con questo workshop potranno familiarizzare con i temi della sicurezza informatica accompagnati e sostenuti dai migliori professionisti del settore. Un’occasione per praticare il lavoro in team e

acquisire gli strumenti per poter affrontare in modo consapevole la complessità del futuro che ci attende.”

L’HighSchools CTF Workshop è il primo evento organizzato dal Lab all’interno delle iniziative che verranno realizzate in vista dell’edizione 2024 della European Cyber Security Challenge (ECSC). La competizione europea di hacker etici promossa da Enisa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza, il prossimo anno si terrà infatti a Torino, dall’8 all’11 ottobre 2024, e sarà organizzata dal Cybersecurity National Lab e supportata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

h. 10:00 – Saluti di benvenuto e introduzione al workshop

h. 10:30 – Open Source Intelligence

h. 11:00 – Introduzione alla Web Security

h. 11:30 – Network Security & Computer Forensics

h. 12:00 – Introduzione alla Crittografia

h. 12:30 – Media Literacy e contrasto al discorso d’odio online

h. 12:45 – Box lunch per i partecipanti

h. 14:00 – Competizione CTF a squadre

h. 17:30 – Premiazione e conclusione

È possibile scaricare il pieghevole qui.