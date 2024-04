La videointervista al Col.t ST Gian Luca Berruti, Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), a margine del convegno “Cyber Forensics IISFA Forum 2024“, promosso da IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics) con il patrocinio del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale della Sapienza Università di Roma, svoltosi il 12 aprile 2024 a Roma presso la sede DIAG della Sapienza in via Ariosto 25.