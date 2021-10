… complessivamente si registrano per i primi sei mesi dell’anno in corso 135.837 truffe e frodi informatiche, contro le 113.162 del 2020 e le 106.276 del 2019.

L’indagine “Indice di criminalità 2021”

Nei primi sei mesi del 2021 il crimine informatico è andato aumentando nel nostro Paese, soprattutto nelle regioni settentrionali. Secondo la nuova indagine del Sole 24 Ore, in Italia si registrano oggi più di 800 delitti informatici ogni giorno.

Il cyber crimine, di fatto, rappresenta il 15% del totale dei reati denunciati dalla popolazione, andando ben oltre i dati pre pandemici, con un +28% di truffe e frodi informatiche e un +52% di delitti informatici rispetto al 2019.

Guardando i dati del 2021, complessivamente abbiamo per i primi sei mesi dell’anno 135.837 truffe e frodi informatiche, contro le 113.162 del 2020 e le 106.276 del 2019.

Per i delitti informatici un trend molto simile: 11.531 quelli denunciati nella prima metà del 2021, contro i 9.749 del 2020 e i 7.608 del 2019.

Delitti informatici

Mantova è la capitale dei cyber delitti, con 116,8 casi ogni 100 mila abitanti (480 le denunce presentate dall’inizio dell’anno), seguono Brescia, con 106,4 delitti (1.349 denunce), e Savona, con 89,4 casi (245 denunce).

La Top Ten è praticamente costituita solo da città del Nord, come La Spezia in quarta (89 casi ogni 100 mila abitanti), Padova (68,6 casi ogni 100 mila abitanti), Genova (68,3), Cremona (64,5), Aosta (63,7), Cuneo (61), Imperia (60,8).

Avellino al 13° posto è il primo centro meridionale che compare nello speciale ranking elaborato e pubblicato dal Sole 24 Ore.

Frodi e truffe informatiche

Riguardo a truffe e frodi online, infine, le prime dieci posizioni anche in questo caso sono tutte occupate da città del Nord, con Gorizia sul podio più alto (632,9 casi ogni 100 mila abitanti), Torino in seconda posizione (606,1 casi) e Belluno in terza (606).

La Top Ten si completa, in ordine, con le città di Novara (602,9), Trieste (598,4), Verbania (581,8), Milano (568), Imperia (548), Siena (542) e Venezia (518).

La prima città del Sud che compare in classifica è Napoli al 21° posto.