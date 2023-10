Cyber Act Forum torna a Viterbo il 20 ottobre

Al via la nuova edizione del Cyber Act Forum, che torna a Viterbo venerdì 20 ottobre.

La kermesse dedicata alla cybersecurity anche per quest’anno avrà come location l’Hotel Salus Terme Resort&Spa in Strada Tuscanese.

L’appuntamento, nel corso del quale si passeranno in rassegna numerose tematiche legate al mondo della cybersecurity e non solo, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti ed esperti del settore conosciuti a livello nazionale e internazionale.

In particolare i 12 speaker che saliranno sul palco del Cyber Act Forum saranno Paolo Benanti, Mattia Menna, Pierluigi Perri, Giovanni Ziccardi, Irma Conti, Anna Italiano, Claudio Locanto, Antonio Relvas, Filippo Mariottini, Alessandro Manfredini, Gerardo Costabile, Gianluca Berruti.

L’evento si aprirà la mattina per concludersi nel tardo pomeriggio dopo la tavola rotonda di confronto sulle tematiche protagoniste della giornata.

Gli ultimi biglietti a disposizione possono essere prenotati all'indirizzo

Tutte le info su programma e ospiti sono disponibili su www.cyberactforum.it.