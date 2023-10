Intervista a Gian Luca Berruti, Colonnello t.ST della Guardia di Finanza, attualmente impiegato per incarichi speciali presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come Direttore del Nucleo di progetto del Servizio Autorità e Sanzioni, relatore alla 3^ edizione di Cyber Act Forum, svoltosi a Viterbo.