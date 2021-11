Crittografia dei dati, quando una norma nazionale per regolarne l’impiego?di Luigi Garofalo Cosimo Comella, dirigente del Dip. tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante Privacy: “Occorrerebbe che i legislatori nazionali e comunitario provvedessero a disciplinare l’uso della crittografia non per limitarla ma per regolarne l’impiego in contesti in cui essa sia utile a protezione di diritti e libertà delle persone”.