Cost of data breach report 2021

I data breach costano alle aziende 4,24 milioni di dollari in media per ogni incidente: questa la principale evidenza dell’ultimo “Cost of a Data Breach Report”, lo studio condotto da Ponemon Institute e promosso da IBM Security.

L’escalation della violazione dei dati, spiega IBM, è dovuto in gran parte ai rapidi mutamenti dettati dalla pandemia, come la riorganizzazione del lavoro da remoto e la rapida migrazione dei business verso un approccio “cloud-based” per garantire continuità delle attività.

Scarica il Report