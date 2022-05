Iscrizioni aperte per partecipare in presenza o seguire da remoto il convegno organizzato da OSINTITALIA, Associazione di Promozione Sociale, e l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Scopri l’agenda.

Il contrasto alla disinformazione, per essere efficace, deve svilupparsi attraverso uno sforzo congiunto e collettivo che coinvolga istituzioni, accademia, aziende e società civile. È infatti necessario incoraggiare e favorire un’azione coordinata che possa far emergere con sempre più chiarezza le fonti autorevoli, emarginando le fakenews. Combattere la disinformazione e le informazioni false è un dovere civico al quale nessuno può sottrarsi. Questo è il tema del convegno “Open Source Intelligence – come strumento di contrasto alla disinformazione digitale”, organizzato da OSINTITALIA, Associazione di Promozione Sociale, e l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il 18 maggio dalle ore 15 presso lo stesso Ateneo. L’evento corrisponde al 2° OSINT DAY.

Sala Conferenze PRABB

Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Álvaro del Portillo, 21 – Roma

PROGRAMMA

15.00-16.00 I SESSIONE

Sen. Adolfo Urso, Presidente Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir)

On. Alberto Pagani, Componente IV Commissione Difesa

Amm. Gianluca Galasso, Servizio Operazioni Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer TIM e CEO Telsy

16.00-17.00 II SESSIONE

Roberto Setola, Direttore Master Homeland Security Università Campus Bio-Medico di Roma

Marco Lombardi, ITSTIME e Direttore dipartimento Sociologia Università Sacro Cuore di Milano

Antonio Scala, Primo Ricercatore CNR Istituto Sistemi Complessi

17.00-18.00 III SESSIONE

Gianni Riotta, Direttore Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale Università Luiss e Centro di ricerca Luiss DataLab, responsabile IDMO

Caterina Stagno, Dirigente struttura Inclusione Rai Per il Sociale

Q&A con Carlo Durante, autore delle pillole “Uniti contro la disinformazione”

Mirko Lapi, Presidente di OSINTITALIA, Associazione di Promozione Sociale

Modera: Luigi Garofalo, Direttore responsabile di Cybersecurity Italia

L’evento sarà preceduto da un corso gratuito introduttivo all’Open Source Intelligence che si svolgerà dalle 09.00 alle 12.00 e sarà tenuto da rappresentanti di OsintItalia.

Potete iscrivervi al seguente form.