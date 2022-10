Grazie all’intesa avviata, la Polizia Postale e Feralpi Siderurgica S.p.A. collaboreranno non solo nello scambio di informazioni a scopo preventivo, ma anche stabilendo e impostando adeguati interventi di incident response e remediation.

Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “sensibili” tra la Polizia Postale e Feralpi Siderurgica S.p.A. Il Gruppo è tra i principali produttori siderurgici in Europa specializzato negli acciai per l’edilizia.

Questa mattina, alla presenza del Questore della Provincia di Brescia Giovanni Signer, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, diretto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Tiziana Liguori, e la holding Feralpi Siderurgica S.pA., rappresentata dal consigliere delegato Giovanni Pasini.



Il protocollo si pone l’obiettivo di mettere a fattor comune informazioni e indicatori di vulnerabilità cyber al fine di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche del colosso siderurgico.

Non di minore rilevanza sarà anche l’organizzazione di appositi momenti formativi volti ad innalzare la consapevolezza dei rischi connessi all’ utilizzo degli strumenti informatici tra i dipendenti dell’azienda.