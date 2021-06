I relatori: Fabio Bassan (Università Roma Tre), Alessio Butti (FdI), Federica Dieni, (M5S) Segretario del Copasir, avv. Innocenzo Genna, Alberto Manfredi (CSA Italy), Luigi Maracino (Atlantica Cyber Security)

Il cloud nazionale per la Pubblica amministrazione è tra i progetti più rilevanti del PNRR. Il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao ha annunciato la tabella di marcia: “Abbiamo deciso di far partire l’iniziativa per la creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) e potenzialmente averlo nel 2022. Sarà un cloud per la Pubblica amministrazione con dei livelli di sicurezza rinforzati, con una giurisdizione italiana, cioè con una residenza italiana dei dati e con l’accesso alle migliori tecnologie internazionali perché sappiamo che le migliori non sono italiane”.

È vero che il piano del Governo per il Cloud nazionale non risolve il problema delle agenzie governative Usa che possono accedere ai dati della Pa italiana, grazie al Cloud Act?

La scelta dei Big Tech del cloud consegna loro la chiave della cassaforte dei dati dei cittadini italiani?

Se la capacità di cloud computing passa completamente nelle mani di Google, Amazon e Microsoft si perderà il controllo sull’economia del Paese?

si perderà il controllo sull’economia del Paese? Come garantire, realmente, la sovranità digitale e come sostenere l’indipendenza tecnologica europea?

Come considerare le società italiane ed europee specializzate in cloud? Come farle crescere?

Dal momento che Gaia-X si occuperà solo di standard tecnologici, perché non difendere i dati dei cittadini come fa la Francia?

Fabio Bassan, docente, Diritto Internazionale, Università Roma Tre Alessio Butti, Responsabile Dipartimento Media e Tlc di FdI

Federica Dieni, (M5S) Segretario del Copasir

Innocenzo Genna, Avvocato specializzato in Politiche e Regolamentazioni Europee per il Digitale, la Concorrenza e le liberalizzazioni

Alberto Manfredi, President & Chapter Leader, CSA Italy

Luigi Maracino, General Manager, Atlantica Cyber Security Modera: Arturo di Corinto, Privacy and Cybersecurity Reporter

