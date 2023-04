Come SPID, per esempio, si può inquadrare un QR code e digitare sempre e solo una password (senza stare lì a cercarla tra le mille che abbiamo) o al posto della password usare l’impronta digitale o il volto. Ecco come attivare questa funzione.

Finalmente la Carta d’Identità Elettronica (CIE) si usa in modo facile come SPID.

I circa 30 milioni di possessori della carta d’identità elettronica, in particolare per i cittadini con almeno 5 anni, possono accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che lo consentono con la stessa facilità dello SPID. Parliamo anche di servizi online di altri Paesi dell’Unione europea.

La novità, tanto attesa, è ora realtà.

Come SPID, per esempio, si può inquadrare un QR code e digitare sempre e solo una password (senza stare lì a cercarla tra le mille che abbiamo) o al posto della password usare l’impronta digitale o il volto.

Per attivare questa funzionalità alla CIE occorre andare sul sito www.cartaidentita.it oppure www.cartaidentita.interno.gov.it

Selezionare “Attiva le tue credenziali”

E poi completare la configurazione.

Focalizziamo l’attenzione sulla novità della nuova CIE o CIE 3.0:

Ora è possibile scegliere l’unica password da usare per accedere ai servizi online, mentre la username può essere: il tuo codice fiscale, il numero di serie della CIE o l’indirizzo email verificato.

Prima non era possibile accedere così, per esempio, al sito di Inps, dell’Agenzia delle Entrate, del proprio Comune, perché la CIE era stata concepita solo con il massimo livello di sicurezza e questo richiedeva sempre di avere il lettore di smart card contactless per accedere con CIE ai servizi online. Il livello 3, il livello massimo di sicurezza è sempre garantito, sia da mobile sia da PC.

Dunque, la carta d’identità elettronica punta ad essere, piano piano, l’unica identità digitale in Italia. Al momento vivrà in compagnia di SPID.

Su quanti siti è implementata la CIE?

Ecco l’elenco delle 6250 PA che consentono l’accesso con CIE

Ecco l’elenco dei soli 25 privati che consentono al momento l’accesso con CIE

Non appena il Governo italiano comunicherà alla Commissione europea l’utilizzo della CIE anche con i livelli di sicurezza 1 e 2, vedrete aumentare fortemente il numero privati con l’implementazione di CIE sui propri siti web.