Il report “Chinese State-Sponsored Cyber Operations: Observed TTPs”, pubblicato dalla National Security Agency, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e il Federal Bureau of Investigation (Nsa, Cisa e Fbi), evidenzia le attività criminali che gli operatori cibernetici affiliati al governo della Repubblica Popolare Cinese hanno condotto contro aziende private. Il rapporto include consigli per mitigare i i rischi.