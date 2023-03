ChatGPT: The impact of Large Language Models on Law Enforcement. Il report di Europol

Europol mette in guardia sul potenziale uso improprio di ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale nei tentativi di phishing, disinformazione e criminalità informatica, aggiungendosi al coro di preoccupazioni che vanno dalle questioni legali a quelle etiche.

Europol ribadisce che la capacità di ChatGPT di scrivere testi e codici in maniera professionale lo rende uno strumento ideale per la propaganda e la disinformazione.

“Consente agli utenti di generare e diffondere messaggi che riflettono una narrativa specifica con uno sforzo relativamente ridotto”

In risposta alla crescente attenzione pubblica rivolta a ChatGPT, il Laboratorio per l’Innovazione di Europol ha organizzato una serie di workshop con esperti del settore provenienti da tutta l’organizzazione per esplorare come i criminali possano abusare dei LLM, nonché come possano aiutare gli investigatori nel loro lavoro quotidiano.

Questo rapporto Tech Watch Flash analizza i risultati di queste sessioni e include informazioni chiave per le forze dell’ordine mentre continuano a cercare nuove tecnologie emergenti che influiscono sul loro lavoro.

Scarica il report