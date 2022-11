Al via l’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti per promuovere la cultura della cybersecurity e coinvolgere le nuove generazioni di innovatori. Premio di 5mila euro.

Mancano 17 giorni al CDP Cyber Challenge, l’iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti per promuovere la cultura della cybersecurity e coinvolgere le nuove generazioni di innovatori.

L’hackathon, in programma il 2 dicembre 2022 a Roma presso il Gazometro, avrà una sessione ad alta intensità nella quale i migliori talenti e professionisti di settore sono chiamati a misurarsi con l’individuazione di soluzioni creative a problemi complessi.

“Cassa depositi e Prestiti è consapevole della centralità delle infrastrutture informatiche e della loro difesa attraverso i migliori talenti della cybersecurity per la resilienza e la competitività Paese”, commenta a Cybersecurity Italia Nicola Vanin, responsabile Corporate Security di CDP.

Durante l’evento i partecipanti cercheranno di accumulare il massimo punteggio disponibile effettuando delle azioni con un approccio da ethical hacker.

Verranno proposte diverse sfide con grado di difficoltà crescente e, per ciascuna di esse, verrà assegnato un punteggio variabile a seconda del livello di difficoltà. Allo scadere del tempo, ciascun team dovrà redigere un report riassuntivo indicando le modalità/tecniche utilizzate per la risoluzione delle sfide affrontate. I team finalisti illustreranno i contenuti del report in un pitch di 5 minuti e una Giuria decreterà il team vincitore.

L’hackaton è aperto a tutti. Dal ricercatore esperto, ai data scientist fino ad uno sviluppatore alle prime armi. Per il team vincitore in palio € 5.000,00 in voucher per acquisti online.

AGENDA CDP Cyber Challenge

11:45 – Registrazione partecipanti

12:30 – Saluti introduttivi e apertura lavori

12:40 – La cybersecurity – Inspiring speeches

13:00 – Introduzione alla Cyber Challenge

13:10 – Cyber Challenge

17:10 – Coffee break

17:20 – Report di presentazione e pitch progetti finalisti

18:10 – Valutazioni Giuria

18:20 – Premiazione Team Vincitore

18:40 – Fine lavori

