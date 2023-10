Interrotti ancora servizi online e chiuse le casse automatiche e gli sportelli per pagamenti e prenotazioni.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona è sotto attacco informatico dalla scorsa notte.

“Sono state attivate immediatamente le procedure di emergenza, per la messa in sicurezza dei sistemi informatici e l’isolamento dei server, attività che non ha comportato problematiche nel funzionamento dei reparti e le urgenze”, ha comunicato l’Azienda ospedaliera.

“Non risultano ad ora dati sensibili violati”

“A una prima analisi”, ha comunicato l’azienda, “non risultano violati i dati sensibili e le procedure di backup periodico sono avvenute regolarmente prima dell’attacco”.

Sono però ancora fuori uso le linee telefoniche interne e parte della rete dati che si appoggia su Internet. A causa di questo i servizi online sono interrotti.

Da qui l’invito ai cittadini. “Chiediamo all’utenza di non presentarsi alle casse perché sono chiuse, di non presentarsi in laboratorio, se non con prenotazione, e di andare nel pronto soccorso solo con una reale emergenza. I nostri esperti stanno lavorando per ripristinare i dati, che sono al sicuro”.

Questo attacco cibernetico fa seguito a quello ai danni dell’ASL 1 dell’Abruzzo, che, però, è stato sferrato con successo da parte degli attaccanti.

