Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, ospite di ‘Adnkronos Live’, all’indomani delle minacce esterne rilevate sulla rete informatica del ministero della Transizione ecologica (MITE).

Alle 14:00 del 7 aprile 2022 il sito web del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) è ancora offline.

Ieri, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, aveva annunciato la sospensione di tutti i sistemi informatici del ministero a causa della rilevazione di minacce esterne sulla rete informatica.

“La sicurezza è il primo parametro da tenere a mente”, ha detto a Radio1. “Al momento è impossibile stabilire se si tratta di un cyber-attacco russo”.

Roberto Baldoni (ACN): “Siamo nella fase di ‘incident response per capire da dove è arrivato l’attacco“

“Dobbiamo ripristinare i servizi IT nel più breve tempo possibile“, ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, ospite di ‘Adnkronos Live’, all’indomani delle minacce esterne rilevate sulla rete informatica del ministero della Transizione ecologica.

“E’ chiaro che più profondo può essere l’attacco, lo abbiamo visto anche con Ferrovie dello Stato, più tempo ci si mette per cercare di ripristinare le cose senza più rischi”, ha detto il direttore generale.

“Ci sono delle indagini in atto. In questo momento quello che posso dire è che insieme ai nostri ragazzi dell’Agenzia, che hanno il ruolo di capire quali sono i danni e come ripristinare i servizi, ci sono le persone della polizia postale che stanno anche loro indagando per capire da dove è arrivato l’attacco. Siamo ora nella fase di valutazione, nella fase di ‘incident response'”.