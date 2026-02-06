È nuovamente possibile l’autenticazione ai principali servizi federati di Sapienza per gli utenti della Comunità accademica.

È cominciato il parziale e progressivo ripristino dei servizi informatici della Sapienza, a partire a quello di Identity Management dell’Ateneo (IdM idm.uniroma1.it). La comunicazione è arrivata direttamente dall’ateneo, via e-mail e Facebook.

Il servizio, si legge nella nota, “consente nuovamente l’autenticazione ai principali servizi federati di Sapienza, di cui in calce, per gli utenti della comunità accademica“.

Al primo accesso, utilizzando le credenziali di Ateneo, “verrà richiesto di modificare la password“.

Le istruzioni per completare l’operazione verranno mostrate direttamente a schermo seguendo la procedura guidata. Si è inoltre proceduto a ripristinare la funzionalità di accesso tramite SPID e CIE.

Con questa modalità di accesso “l’utente deve procedere in autonomia al cambio/reset della password di Ateneo“. Per eventuali dubbi o difficoltà di autenticazione è disponibile l’indirizzo email di supporto, ossia supporto.idm@uniroma1.it.

“Solo PC fissi o portatili che non presentano traccia di file compromessi“

La Sapienza ha inoltre spiegato: “Per connettersi ai servizi ripristinati devono essere utilizzati esclusivamente PC fissi o portatili che non presentano traccia di file compromessi“.

Vale a dire, come esempi:

postazioni fisse dipartimentali non gestite dal Desktop management.

Portatili del Desktop management che non ha hanno subito cifratura, in quanto spenti al momento dell’attacco.

management che non ha hanno subito cifratura, in quanto spenti al momento dell’attacco. Dispositivi personali mobili con connessione propria.

Si segnala “che i portatili del lavoro agile possono essere utilizzati da casa e sarà possibile utilizzarli con il wifi Sapienza non appena disponibile“.

Quali sono i servizi fruibili?

La Sapienza ha inoltre fornito una lista con tutti collegamenti ai singoli servizi – una volta che è partito il ripristino – fruibili grazie al sistema di autenticazione di Ateneo. Vale a dire:

L’università ha inoltre ricordato: “Tutti gli altri servizi cloud, non agganciati al sistema di autenticazione IdM, sono correttamente raggiungibili attraverso le url web note (ad es. Ubuy, IRIS, OFFICE 365)“.

