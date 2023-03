Da stamattina ATAC, l’azienda per la mobilità di Roma Capitale, è vittima di un attacco informatico.

Lo ha comunicato l’azienda stessa in una nota dove spiega che “dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi ATAC. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti (MEB) nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”.

L’attacco è stato annunciato dopo nemmeno 24 ore da quello della casa automobilistica Ferrari.

Articolo in aggiornamento…