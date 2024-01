Ascani (vicepresidente Camera dei Deputati): “Sperimenteremo l’AI generativa in Parlamento”

L’annuncio di Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, in occasione del consueto brindisi di auguri per il nuovo anno presso lo studio legale E-Lex: “Avendo da poco terminato il ciclo di audizioni per valutare l’uso dell’AI per l’attività di documentazione e di supporto all’attività del Parlamento, ora avvieremo la fase 2: ossia ci cimenteremo nella prima sperimentazione dell’intelligenza artificiale generativa all’interno di un’Istituzione (la Camera dei Deputati n.d.r.). E lo faremo aprendola alla società civile, in particolare alla Ricerca e all’Università, con la volontà di dare spazio all’ecosistema italiano dell’AI, che merita di prendere il volo e la Camera dei Deputati farà la sua parte”.