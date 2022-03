Anonymous pronto a rilasciare oltre 35mila file segreti della Banca Centrale Russa

Il collettivo Anonymous annuncia di aver hackerato la Banca centrale russa.

“Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti”, scrivono su Twitter gli attivisti. Nei giorni scorsi Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia tra cui Nestlè che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca.

🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

No passage to injustice

No passage to kill innocents

No passage to Putin and oligarchs



Central Bank of Russian Federation has been hacked❗️



More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements.



Expect us#Ukraine pic.twitter.com/qy1TheVKNp