Sul tavolo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Coparis) è arrivato oggi lo schema del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il Comitato, ha spiegato in una nota il Presidente Adolfo Urso, “ha poi avviato l’esame dello schema del Regolamento di contabilità dell’Agenzia, sul quale è chiamato ad esprimere il proprio parere di cui è relatore il senatore Claudio Fazzone”.

Si tratta del terzo schema di regolamento dell’ACN dei quattro previsti dalla legge istitutiva per l’espressione del parere da parte del Comitato.

“Infine – ha annunciato sempre Urso – è iniziato l’esame, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Piano annuale delle attività dell’ufficio ispettivo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La relatrice del parere è l’onorevole Federica Dieni, vicepresidente del Comitato”.