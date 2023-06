La Relazione annuale al Parlamento, sulle attività svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) in materia di cybersicurezza, fornisce una panoramica sulle attività, i dati e le progettualità per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La relazione è prevista dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 che ha istituito l’ACN.

