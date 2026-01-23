“Pubblicata l’Agenda di Ricerca e Innovazione per la cybersicurezza, aggiornata al 2026“, con la precisa attenzione su AI e le tecnologie quantistiche.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) hanno aggiornato “gli indirizzi evolutivi della ricerca sulla cybersicurezza“. La sempre più pervasiva diffusione delle tecnologie emergenti, come l’AI e le tecnologie quantistiche, richiedono di ridefinire la materia.

A questo scopo, ACN e MUR hanno dunque pubblicato l’aggiornamento 2026 dell’Agenda di Ricerca e Innovazione per la cybersicurezza. Il documento strategico, frutto di un’attività congiunta, avviata nel 2023 e promossa dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR), Anna Maria Bernini, e dal sottosegretario di Stato con delega alla Sicurezza, Alfredo Mantovano, ha lo scopo di far emergere, stimolare e orientare le scelte di ricerca e innovazione (R&I) nel settore della cybersicurezza, nonché a governare e monitorare gli investimenti in ricerca e innovazione.

In questo quadro si inseriscono i programmi di supporto dell’ACN, tra cui quello di finanziamento delle borse di dottorato, giunto quest’anno alla terza edizione e che prevede annualmente la selezione di 30 progetti e il finanziamento di altrettante borse di durata triennale, e il Cyber Innovation Network (CIN), avviato nel 2023 a sostegno dell’imprenditorialità innovativa e della ricerca applicata, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare startup e risultati della ricerca in linea con le priorità stabilite dall’Agenda.

Le aree interdisciplinari

L’Agenda, in particolare, identifica 6 aree interdisciplinari, articolate in 18 subaree e 61 argomenti prioritari. Nel dettaglio:

Sicurezza dei dati e privacy.

Gestione delle minacce cibernetiche.

Sicurezza del software e delle piattaforme.

Sicurezza delle infrastrutture digitali.

Aspetti della società.

Aspetti di governo

Il documento stabilisce inoltre una corrispondenza con le principali Emerging and Disruptive Technologies (EDT), evidenziandone i legami con i diversi domini della cybersicurezza.

L’aggiornamento 2026

Con l’aggiornamento 2026, l’Agenda si rinnova e si espande, rafforzando l’impianto trasversale con approfondimenti mirati sulle principali trasformazioni tecnologiche.

Nello specifico, su quelle stanno modificando lo scenario di rischio cyber:

intelligenza artificiale general-purpose.

general-purpose. Tecnologie quantistiche e tecnologie operative (operational technologies).

In particolare, c’è stata l’introduzione di 32 sottoargomenti prioritari, pensati per mettere a fuoco le sfide di R&I aperte relative a queste tecnologie e offrire specifiche direzioni di approfondimento. Il tutto, in un’ottica di aggiornamento progressivo e allineamento con l’evoluzione del panorama nazionale ed europeo.

L’Agenda è rivolta a tutti gli attori che operano o beneficiano della ricerca in cybersicurezza. Siano università, organizzazioni e consorzi di ricerca (anche europei e internazionali), come anche pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni industriali.

