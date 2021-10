30 novembre 2021. CISO Cloud Summit Italy 2021

L’evento si svolgerà in presenza ed è rivolto prevalentemente a tutti i professionisti con un ruolo CISO (Chief Information Security Officer) o con responsabilità equivalenti ed ai soci delle associazioni CSA, CSA Italy ed Assintel.

In un momento storico in cui le tecnologie e servizi ICT hanno contribuito in maniera determinante alla resilienza del Paese nella gestione della pandemia e sono diventate ormai leva fondamentale per il successo del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza italiano, Il CISO Cloud Summit 2021 si propone di dare voce ai Chief Information Security Officer, una delle figure determinanti per il successo dei programmi di trasformazione digitale in sicurezza delle aziende e del Paese.

Nel Summit si parlera’ delle loro esperienze sul campo, delle competenze, sfide e responsabilita’ legate al loro ruolo, creando un’occasione unica di condivisione non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche verso chi intende intraprendere questa appassionante carriera.

L’evento verrà aperto dall’intervento del Direttore Generale dell’ Agenzia Cybersecurity Nazionale, prof. Roberto Baldoni, e vedrà la partecipazione di speaker appartenenti alla comunità CISO Cloud di CSA Italy ed esperti di settore nazionali ed internazionali.

