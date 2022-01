3 febbraio 2022. Convegno “Nuove Minacce Criminali”

Giovedì 3 febbraio 2022 dalle 11.00-13.00 presso la Sala Conferenze Prabb Università Campus Bio-Medico di Roma si terrà il convegno “Nuove minacce criminali”.

Programma

11.00 Saluti introduttivi

Andrea Rossi – Amministratore Delegato e Direttore Generale Università Campus Bio-Medico di Roma

Gli aspetti psicologici dell’autore e della vittima nelle nuove forme di criminalità

Anna Maria Giannini – Sapienza Università di Roma

Le nuove minacce criminali

Prefetto Vittorio Rizzi – Vice Capo della Polizia di Stato

11.45 Tavola rotonda

Partecipano:

Nunzia Ciardi – Vice Direttore Agenzia Nazionale Cybersicurezza

– Vice Direttore Agenzia Nazionale Cybersicurezza Maurizio Vallone – Direttore DIA

– Direttore DIA Pier Luigi Martusciello – Head of Corporate Security Bnl – Bnp Paribas, membro del consiglio direttivo OSSIF e socio AIPSA

Modera:

Roberto Setola – Direttore Master in Homeland Security

12.45 Q&A

13.00 Termine lavori

Nel corso del convegno sarà presentato il volume “Investigare 4.0” a cura di Rizzi e Giannini

Per partecipare al Convegno “Nuove Minacce Criminali”

L’evento è gratuito e si svolgerà in maniera phygital. La partecipazione in presenza sarà possibile fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.