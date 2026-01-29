WhatsApp ha introdotto una nuova funzione, in modalità sicurezza avanzata, chiamata “Strict Account Settings” per migliorare la sicurezza dell’applicazoone.

WhatsApp ha introdotto una nuova modalità di sicurezza avanzata pensata per gli utenti più esposti a sofisticati attacchi cyber. Si tratta di “Strict Account Settings” (o impostazioni dell’account restrittive) .

La funzione risponde alle precise esigenze di sicurezza dell’applicazione. Inoltre, rientra all’interno della crescente tendenza delle grandi aziende tecnologiche statunitensi, che offrono “protezioni più forti in cambio di un’esperienza d’uso più limitata“.

I tecnici che lavorano sulla nota applicazione di messaggistica di Meta hanno individuato e studiato tutti i potenziali canali vulnerabili. In particolare, analizzando come i cyber criminali sfruttino questi vettori per attività di sorveglianza e attacchi informatici avanzati.

Come attivare la funzione

L’opzione, in lancio dallo scorso martedì, è attivabile con un solo clic dalle impostazioni di WhatsApp. Si abilitano così una serie di “difese” specifiche. Tra queste:

blocco automatico di media e allegati provenienti da mittenti sconosciuti .

. Disattivazione delle anteprime dei link , ovvero le miniature che compaiono quando si condivide un URL

, ovvero le miniature che compaiono quando si condivide un URL Silenziamento delle chiamate da contatti non salvati.

WhatsApp ha spiegato: “Per abilitare le impostazioni dell’account restrittive, che saranno implementate gradualmente nelle prossime settimane, andando su Impostazioni > Privacy > Avanzate. Attivando tale funzione alcune impostazioni saranno bloccate sulle impostazioni più restrittive, limitando il funzionamento dell’applicazione“.

Inoltre, l’azienda ha sottolineato che, sebbene tutte le conversazioni siano già protette da crittografia end-to-end, alcuni utenti potrebbero aver bisogno di misure di sicurezza “estreme” contro minacce rare. Minacce rare ma altamente sofisticate. All’interno di questa categoria rientrano sicuramente giornalisti, attivisti o personaggi pubblici.

Meta dopo Apple e Google

Con questa modifica, Meta è diventata la terza Big Tech a offrire una modalità di protezione rafforzata per utenti ad alto rischio.

Nel 2022 Apple aveva introdotto la “Lockdown Mode”, una funzione opzionale per iPhone e macOS che limita drasticamente allegati, anteprime dei link, chiamate FaceTime e navigazione web. Nel 2024 anche Google ha fatto un passo simile, lanciando su Android la “Advanced Protection Mode”, rivolta a utenti con una maggiore consapevolezza dei rischi digitali.

Come nel caso di Apple, anche la soluzione di Google riduce alcune funzionalità. Ad esempio, impedendo il download di app da fonti esterne al Play Store, in cambio di una maggiore sicurezza.

L’annuncio di WhatsApp è stato accolto positivamente dagli esperti di sicurezza informatica. Come ha scritto la Reuters, un analista impegnato nella difesa di attivisti e organizzazioni civili ne ha parlato in termini di “uno sviluppo molto positivo”.

