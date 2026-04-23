Prorogata al 27 maggio 2026 la fase di iscrizione dei fornitori. Le imprese potranno accedere agli incentivi solo dopo, con tempistiche sempre più vicine alla scadenza europea di ottobre.

Slitta la messa a terra del voucher pubblico da 150 milioni destinato a sostenere investimenti in cloud e cybersecurity per PMI e lavoratori autonomi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato al 27 maggio 2026 il termine per l’iscrizione dei fornitori all’elenco ufficiale dei soggetti abilitati .

La misura, quindi, resta nella sua fase iniziale: quella di selezione degli operatori che potranno offrire servizi finanziabili.

Il meccanismo prevede due passaggi distinti. Il primo è la costruzione dell’elenco dei fornitori qualificati. Il secondo è l’accesso agli incentivi da parte delle imprese.

Finché la prima fase non si chiude, la seconda non può partire. Questo comporta uno slittamento automatico dell’operatività del voucher, che al momento non è ancora disponibile per le aziende.

Voucher cloud e cybersecurity: perché è stata decisa la proroga

Il rinvio è stato motivato dalla necessità di garantire una partecipazione più ampia dei fornitori e un’offerta adeguata di servizi cloud e cybersecurity. Una scelta che punta alla qualità e alla copertura del mercato, ma che incide direttamente sui tempi complessivi della misura.

Il punto critico riguarda la direttiva europea NIS2, che impone nuovi obblighi di cybersecurity a un numero crescente di organizzazioni. Le imprese dovranno adeguarsi entro ottobre 2026, ma con le tempistiche attuali il voucher potrebbe diventare operativo solo a ridosso di questa scadenza.

Il rischio, evidenziato anche in sede parlamentare, è che lo strumento arrivi troppo tardi per supportare in modo efficace il percorso di adeguamento.

L’incentivo resta rilevante per sostenere l’adozione di soluzioni tecnologiche più sicure e avanzate.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp