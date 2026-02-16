Il monito di Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, intervenuta alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

“L’Europa deve essere in grado di contrattaccare nel cyberspazio, poiché la strategia di deterrenza nei confronti degli avversari non è più sufficiente. Non basta più limitarsi a difenderci. Dobbiamo anche avere una capacità offensiva”. L’ha dichiarato Henna Virkkunen, Vice-Presidente Esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, a margine della alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

L’analisi della responsabile UE per le tecnologie segna un deciso cambio di paradigma. Per anni, infatti, le capitali europee si sono astenute dal dichiarare pubblicamente il loro sostegno alle operazioni informatiche offensive, note come “hacking back”. Il timore è sempre stato che queste potessero scatenare ritorsioni e un’escalation da parte di Paesi “avversari” come la Russia, la Cina.

Virkkunen sarà uno dei relatori alla quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

“Non vogliamo avere dipendenze rischiose in nessun settore critico“

Il cambiamento di postura non sta arrivando soltanto con le scelte interne di alcuni Paesi dell’Unione Europea. La stessa Commissione Europea, infatti, ha menzionato “la necessità di dotarsi di capacità informatiche sia difensive che offensive” nel suo libro bianco sulla Difesa pubblicato a dicembre.

Sempre a POLITICO Virkkunen ha affermato poi che Bruxelles sta identificando le aree e i settori critici in cui l’Europa desidera avere un maggiore controllo sui propri dati. Un’operazione che rientra all’interno di una più ampia iniziativa volta a ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera. E conseguentemente, a costruire un’industria tecnologica e informatica interna nell’Unione.

“Non vogliamo avere dipendenze rischiose in nessun settore critico”, ha aggiunto il Commissario europeo per l’agenda digitale. “Ciò non significa che intendiamo fare tutto da soli. Quando non disponiamo di determinate capacità, siamo molto disponibili a collaborare con realtà che condividono la nostra visione per costruire catene di approvvigionamento resilienti”.

